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Masaj salonunda fuhuş!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 14:05
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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!

Edinilen bilgilere göre, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'nde masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu masaj salonunu izlemeye aldı.

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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!

Salondan çıkan 2 şahsın ifadesine başvuran ekipler, şahısların 200 TL karşılığında iş yerindeki bir bayanla cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.

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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!

Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, iş yeri sahibi olduğu belirtilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Diğer şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!

8 KEZ AYNI SUÇTAN İŞLEM YAPILMIŞ

Öte yandan, adliyeye sevk edilen T.U. adlı şüphelinin, daha öncede 8 kez 'fuhuş yapmak için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçundan' işlem gördüğü öğrenildi.

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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!
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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!
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Masaj salonunda fuhuş!
Masaj salonunda fuhuş!
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