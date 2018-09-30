Masaj salonunda fuhuş!

Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, iş yeri sahibi olduğu belirtilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diğer şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.