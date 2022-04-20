Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleşirken maske yasağının kalkması gündemde yer alıyor. Bakan Koca'nın yapacağı açıklamalar ve koronavirüsle ilgili yeni kararlar büyük önem taşırken maske takma zorunluluğunun kalkacağının sinyali verilmişti. Okul, otobüs, metrobüs gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takılıyor. 20 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplantı yapılacak olup maske yasağı kalktı mı sorusu yanıt bulacak. Peki Maske yasağı kalktı mı? 2022 Maske zorunluluğu kalktı mı, bitecek mi, ne zaman kalkıyor? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!