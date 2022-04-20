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Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:43

MASKE YASAĞI KALKTI MI, ZORUNLULUK BİTİYOR MU? Maske zorunluluğu kalktı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleşirken maske yasağının kalkması gündemde yer alıyor. Bakan Koca'nın yapacağı açıklamalar ve koronavirüsle ilgili yeni kararlar büyük önem taşırken maske takma zorunluluğunun kalkacağının sinyali verilmişti. Okul, otobüs, metrobüs gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takılıyor. 20 Nisan Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplantı yapılacak olup maske yasağı kalktı mı sorusu yanıt bulacak. Peki Maske yasağı kalktı mı? 2022 Maske zorunluluğu kalktı mı, bitecek mi, ne zaman kalkıyor? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

MASKE YASAĞI KALKTI MI, ZORUNLULUK BİTİYOR MU? Maske zorunluluğu kalktı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

Vaka sayısındaki düşüşün ardından maske yasağı kalktı mı sorusuna yanıt aranıyor. 20 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı'nda Bakan Koca tarafından ele alınacak olan maske zorunluluğu ile ilgili soru işaretleri netlik kazanacak. Açık alanlarda maske uygulamasına son verilmiş olup kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam ediyor. Özellikle milyonların gözü okullarda maske yasağının kalkıp kalkmasına çevrildi. Peki Maske yasağı kalktı mı? 2022 Maske zorunluluğu kalktı mı, bitecek mi, ne zaman kalkıyor?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, ZORUNLULUK BİTİYOR MU? Maske zorunluluğu kalktı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

MASKELER KALKACAK MI?

Maske Zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

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MASKE YASAĞI KALKTI MI, ZORUNLULUK BİTİYOR MU? Maske zorunluluğu kalktı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, maske yasağının tamamen kalkıp kalkmayacağı, okullarda, açık alanlarda ve toplu taşımada uygulanmaya devam edip etmeyeceği önümüzdeki hafta belli olacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından merak edilen sorular yanıt bulacak.

MASKE YASAĞI HANGİ ALANLARDA DEVAM EDECEK?

Daha önceden yapılan açıklamada bakan Koca "Mesafenin korunamadığı alanlarda yani, uçaklardan, sinemalarda, tiyatrolarda, otobüslerde, servislerde maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" açıklamasıyla hangi alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini açıkladı.

MASKE YASAĞI KALKTI MI, ZORUNLULUK BİTİYOR MU? Maske zorunluluğu kalktı mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!
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