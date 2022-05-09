Maske yasağı ile ilgili son durum milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son olarak toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu devam ederken açık alanlarda serbestlik gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor." açıklamalarında bulunmuş olup vatandaşlar "Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maske yasağında son durum.