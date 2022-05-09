Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki ilgili kısım şu şekilde:



Salgının artık kitlesel tehdit olmaktan çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir. Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.