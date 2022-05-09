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Haberler Yaşam Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 14:03

Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Maske yasağı ile ilgili son durum milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son olarak toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu devam ederken açık alanlarda serbestlik gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor." açıklamalarında bulunmuş olup vatandaşlar "Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maske yasağında son durum.

Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Maske yasağının tamamen kalkıp kalkmayacağını öğrenmek isteyenler "Maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. 9 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası maske yasağı ile alakalı bir kararın alınıp alınmayacağı merak edilirken bilindiği üzere toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında zorunluluk devam ediyor. İşte maske zorunluluğunda son gelişmeler.

Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!' dedi.

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Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yaptı.

Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki ilgili kısım şu şekilde:

Salgının artık kitlesel tehdit olmaktan çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir. Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.

Maske yasağı tamamen kalkıyor mu? Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?
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