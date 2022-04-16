Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:43

2020'nin mart ayında başlayan ve 2 yıldan uzun süredir devam eden maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Covid-19 pandemisi yüzünden uzun zamandır maske takılıyor. Vakaların düşmesi ve pandeminin bitmesi dolayısıyla vatandaşlar "maske zorunluluğu ne zaman kalacak?" sorusunu sürekli soruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda maske takma zorunluluğu hakkında önemli kararlar alınacağını duyurdu. En son açık alanda maske zorunluluğu kalkmıştı. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar…