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Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

2020'nin mart ayında başlayan ve 2 yıldan uzun süredir devam eden maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Covid-19 pandemisi yüzünden uzun zamandır maske takılıyor. Vakaların düşmesi ve pandeminin bitmesi dolayısıyla vatandaşlar "maske zorunluluğu ne zaman kalacak?" sorusunu sürekli soruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda maske takma zorunluluğu hakkında önemli kararlar alınacağını duyurdu. En son açık alanda maske zorunluluğu kalkmıştı. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Covid-19 pandemisi sonucu birçok ülkenin zorunlu hale getirdiği maske, Covid-19'un azalmaya başlaması ve yeni varyantın güçlü olmaması sonucu sorgulanır hale geldi. Omicron varyantının güçsüz olması sonucu insanlar virüsün bulaşmasından eskisi kadar korkuyor. Vaka sayılarının gittikçe düşmesinden sonra bazı ülkeler maske zorunluluğunu tamamen kaldırdı. Türkiye'de de dışarıda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ama iç mekanlarda zorunluluk hala devam etmekte. Peki, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Detaylar haberde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğunun kalkıp kalmadığına dair sorulara cevap verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak." açıklamalarında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Koca ayrıca, "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." açıklamalarını ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim kurulu toplantısı her hafta çarşamba günü yapılmaktadır. Gelecek hafta Çarşamba yani 20 Nisan 2020'de maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağına dair karar alınacağa benziyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt! Maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

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