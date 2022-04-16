2020'nin mart ayında başlayan ve 2 yıldan uzun süredir devam eden maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Covid-19 pandemisi yüzünden uzun zamandır maske takılıyor. Vakaların düşmesi ve pandeminin bitmesi dolayısıyla vatandaşlar "maske zorunluluğu ne zaman kalacak?" sorusunu sürekli soruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda maske takma zorunluluğu hakkında önemli kararlar alınacağını duyurdu. En son açık alanda maske zorunluluğu kalkmıştı. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar…