Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:05

Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Araç kiralama nedeniyle aralarında husumet bulunan Cengiz B.'yi zorla ofislerine götüren iki kişi, saatlerce işkence yaptı. Yetmedi kulağını kesmekle tehdit etti. Cengiz B.'yi müzik eşliğinde bayıltana kadar dövdükleri anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına aldılar. Cengiz B. ayılınca da maskeleri takıp fotoğraf çektirdiler. Daha sonra darp ettikleri Cengiz B.'ye tatlı ve çay ikram ettiler...

Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

Bursa'da yaşanan olay akıllara durgunluk verecek cinsten… raç kiralama nedeniyle aralarında husumet bulunan Cengiz B.'yi (54) zorla ofislerine götüren Melih Karalar (28) ve Ahmet Duran Uçar (31), saatlerce işkence yaptı. Kulağı kesilmekle tehdit edilen, müzik eşliğinde tekme tokat dövülen Cengiz B., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, şüphelilerin arkadaşı Muzaffer Veyisoğlu (21) o anları kameraya aldı.

Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

Bursa'da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B., geçen aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar'ın işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı. Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti. Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. Karalar ve Uçar, Cengiz B. ile ortak arkadaşları olan Yunus Emre K.'den buluşma sağlamalarını istedi. Müteahhit olan Yunus Emre K. ile arkadaşı Muzaffer Veyisoğlu, Cengiz B.'yi arayıp, iş görüşmesi bahanesiyle yanına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Yunus Emre K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

MÜZİK AÇIP DARP ETTİLER

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darbetti. Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi döven Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin cebindeki 1300 lirayı da aldı. Saatlerce şiddete maruz kalan Cengiz B. ise bayıldı.

Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

SAATLERCE SÜREN İŞKENCE

Bayılıp bir köşede yatan Cengiz B., bir süre sonra kendine geldi. Karalar ve Uçar, yüzüne maske takıp, darbettikleri Cengiz B. ile fotoğraf çektirdi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek Cengiz B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.'ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip evine gönderdi.

Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre K. ve Muzaffer Veyisoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre K. ise serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada; mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla Melih Karalar dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok Melih'ten şikayetçiyim" dedi.

SON DAKİKA