Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre K. ve Muzaffer Veyisoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre K. ise serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada; mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla Melih Karalar dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok Melih'ten şikayetçiyim" dedi.