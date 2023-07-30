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Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
15:05
Maskeli işkence! Önce bayıltana kadar dövdüler sonra tatlı ikram ettiler...
Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Araç kiralama nedeniyle aralarında husumet bulunan Cengiz B.'yi zorla ofislerine götüren iki kişi, saatlerce işkence yaptı. Yetmedi kulağını kesmekle tehdit etti. Cengiz B.'yi müzik eşliğinde bayıltana kadar dövdükleri anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına aldılar. Cengiz B. ayılınca da maskeleri takıp fotoğraf çektirdiler. Daha sonra darp ettikleri Cengiz B.'ye tatlı ve çay ikram ettiler...