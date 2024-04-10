Masquerade 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!

"OLAY ANINDA OĞLUM APARTMANDA MAHSUR KALDI"

Bina sakinlerinden Canan Yılmaz ise "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkârlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşuluklarımız oldu.