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Masquerade 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
10:07
Masquerade 29 kişiye mezar olmuştu: O bina hakkında çarpıcı gelişme!
İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Kulübün bulunduğu Sinan Apartmanı sakinleri, binadaki hasar nedeniyle tahliye edilmişti. Elektrik ve su bağlantı çalışmaları yapılan apartmanla ilgili karar verildi.