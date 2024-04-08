Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasına çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Mekanda tadilat sırasında neden o kadar çok işçinin olduğu şüphelilerin ifadesinde ortaya çıktı. İddiaya göre işe ilk başlayanlar mekan çalışanları olmuştu onlar ses yalıtım malzemelerini söktüler, ardından hemen metal işlerini yapacak olan firma girdi.