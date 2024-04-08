Haberler
Yaşam
Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
13:10
Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar
İstanbul Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin ifadelerinden yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre Ramazan'ın 2. günü başlayan tadilatın, bayram sonrasına yetişmeyeceği anlaşılınca olaydan 5 gün önce hem demir işçileri hem de marangoz işçileri birlikte çalışmaya başlamış. İşçi kalabalığının sebebi bununla da sınırlı değil...