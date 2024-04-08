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Haberler Yaşam Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:10

Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

İstanbul Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin ifadelerinden yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre Ramazan'ın 2. günü başlayan tadilatın, bayram sonrasına yetişmeyeceği anlaşılınca olaydan 5 gün önce hem demir işçileri hem de marangoz işçileri birlikte çalışmaya başlamış. İşçi kalabalığının sebebi bununla da sınırlı değil...

Yunus Emre KAVAK
Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasına çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Mekanda tadilat sırasında neden o kadar çok işçinin olduğu şüphelilerin ifadesinde ortaya çıktı. İddiaya göre işe ilk başlayanlar mekan çalışanları olmuştu onlar ses yalıtım malzemelerini söktüler, ardından hemen metal işlerini yapacak olan firma girdi.

Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

Metal işi yapan firmanın 12 – 13 kişilik çalışanları yaklaşık 17 gün boyunca çalıştılar. Çalışmalar devam ederken işin bayram sonrasına yetişmeyeceği anlaşılınca bir o kadar işçi de mobilya firmasının çalışanları işe koyuldu.

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Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

Mobilyacılar ve metal işi yapanlar 5 gün birlikte çalıştılar. Olaydan birkaç gün öncesinde ise orta sahne çalışanları da gelip tasarım için çalışmaya başladı.

Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

YERDEKİ TALAŞLAR TEMİZLENMEMİŞ
Çalışmalar sırasında bir yandan mobilyacıların oluşturduğu talaş tozları, ses yalıtımından sökülen malzemeler ve ahşap parçaları da yeteri kadar temizlenmemişti.

Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

Tüm bunların arasında metal işçileri de kaynak yapıyor ve etrafa çıngılar atıyordu. İddiaya göre yangında zaten bu çıngılarla başladı.

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