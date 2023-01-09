MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalde yer alan Metin ve Ayaz, büyük finale çıkan 2. Yarışmacı olmak için TV8 ekranlarında 3 etaplı oyunda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde Acun Ilıcalı yapımcılığında oynanan zorlu oyunda Metin ve Ayaz arasından kazanan kim oldu öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef 2. finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF 2. FİNALİST KİM OLDU, HANGİ YARIŞMACI?

TV8 ile MasterChef ikinci finalist ve son dakika detayları şöyle;