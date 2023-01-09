TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Metin ve Ayaz arasında ikinci yarı final oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda 3 etap sonunda en başarılı yemekleri çıkaran isim MasterChef finaline çıkan 2. yarışmacı oldu. Metin ve Ayaz arasından finale çıkan ismi merak edenler "son dakika MasterChef 2. finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef finale çıkan yarışmacı ve son dakika detayları.