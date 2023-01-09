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Haberler Yaşam MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri
Giriş Tarihi: 09.01.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 23:43

MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Metin ve Ayaz arasında ikinci yarı final oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda 3 etap sonunda en başarılı yemekleri çıkaran isim MasterChef finaline çıkan 2. yarışmacı oldu. Metin ve Ayaz arasından finale çıkan ismi merak edenler "son dakika MasterChef 2. finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef finale çıkan yarışmacı ve son dakika detayları.

MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri

MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalde yer alan Metin ve Ayaz, büyük finale çıkan 2. Yarışmacı olmak için TV8 ekranlarında 3 etaplı oyunda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde Acun Ilıcalı yapımcılığında oynanan zorlu oyunda Metin ve Ayaz arasından kazanan kim oldu öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef 2. finalist kim oldu, hangi yarışmacı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF 2. FİNALİST KİM OLDU, HANGİ YARIŞMACI?

TV8 ile MasterChef ikinci finalist ve son dakika detayları şöyle;

MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri

9 Ocak 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalistler Metin ve Ayaz arasında zorlu yarı final oyunları oynandı.

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MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri

MasterChef Türkiye finaline giderek yaklaşılırken son 2'ye kalan Metin ve Ayaz büyük finalde yer almak adına tezgah başına geçerek 3 aşamalı zorlu oyunda hazırladıkları tabaklarla en yüksek puanı almak için kozlarını paylaştı.

MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri

Kritik MasterChef yarı final oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen ürünlerle ilk oyunda Metin ve Ayaz finale çıkma yolunda ilk ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef 2. finalist kim oldu? TV8 ile MasterChef’te finale kim çıktı, hangi yarışmacı? İşte sezonun finalistleri

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında MasterChef Türkiye son bölümde ilk etap sona ererek ikinci etaba geçildi.

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