MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları arasından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu aşçılık yarışmasını izleyenler detayları merak ederek MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? soruları yanıtları ve tüm son detayları.