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Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 20:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 20:16

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları arasından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu aşçılık yarışmasını izleyenler detayları merak ederek MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? soruları yanıtları ve tüm son detayları.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni mavi ve kırmızı takımların dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan ilk dokunulmazlık oyununda kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım 2 yarışmacısını eleme potasına gönderdi. MasterChef son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun şekilde MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri ve son dakika detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Zorlu oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken haftanın ilk 2 eleme adayı potaya gönderildi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

TV8 ekranlarında 18 Ekim 2022 Salı günü yayınlanan MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde hazırlanan menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlamak için büyük mücadele veren takımlar verilen sürenin sona ermesiyle hazırladıkları yemekleri tek tek jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler, mavi ve kırmızı takımların hazırladıkları yemekleri tadarak değerlendirmede bulunacak. Bu değerlendirmelerin sonrasından en fazla puanı alan takım dokunulmazlığı alacak.

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