MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 18 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni mavi ve kırmızı takımların dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan ilk dokunulmazlık oyununda kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım 2 yarışmacısını eleme potasına gönderdi. MasterChef son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun şekilde MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı, kim kazandı? sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri ve son dakika detayları şöyle;