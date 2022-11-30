Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 23:56

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer Şefler liderliğinde tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Yarışmanın izleyicileri ise MasterChef son bölüm özetine ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken kaybeden takım potaya haftanın ilk eleme adayını gönderdi. Yarışmaya ilişkin son detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimle ilgili detaylar şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

Kritik eleme adayı oyunlarında mücadele veren mavi ve kırmızı takım üyeleri zorlu mücadelede tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sunuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesinin ardından kazanan kırmızı takım oldu.

SON DAKİKA