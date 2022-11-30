Haberler Yaşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 23:56

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer Şefler liderliğinde tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Yarışmanın izleyicileri ise MasterChef son bölüm özetine ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları.