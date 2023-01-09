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Haberler Yaşam MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:06

MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?

MasterChef finali için geri sayım başladı. İlk finalist belli olurken şampiyon için heyecan dorukta. 2022-2023 sezonu kadrosundan geriye Kıvanç, Metin ve Ayaz kaldı. Bu üçlü arasından bir kişi final koltuğundaki yerini aldı. Programın takipçileri MasterChef finali ne zaman, bugün mü, yarın mı sorularına yanıt arıyor. Zorlu yemek tarifleri ile mücadele eden yarışmacılardan sadece bir isim şef unvanını alacak. Peki, TV8 ile MasterChef final bölümü ne zaman, büyük ödül ne, finalistler kimler oldu? İşte, tüm merak edilenler…

MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?

MasterChef final ne zaman, yarın mı soruları gündemdeki yerini aldı. Sezonun sonuna gelindi. Finale kalanlar araştırılırken Kıvanç, Metin ve Ayaz üçlüsünden kimin ilk finalist olduğu merak konusu. Geçtiğimiz gün yayımlanan bölümde ilk final koltuğu dolduruldu. MasterChef finalistleri arasından bir kişi şampiyonluk unvanını elde edecek. Peki, 2023 MasterChef finali ne zaman, ödülü ne? İşte, detaylar…

MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?

MASTERCHEF FİNALE KİM ÇIKTI - İLK FİNALİST KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 8 Ocak 2023 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında oynanan zorlu 3 aşamalı yarı final oyunlarının son aşamasında 3 yarışmacının toplam puanları şöyle şekillendi,

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MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?

KIVANÇ: 71
METİN: 69
AYAZ: 65

Bu sonuçla en yüksek puana sahip olan KIVANÇ 2022 MasterChef Türkiye ilk finalisti oldu.

MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye 2022 sezon finalinin 10 Ocak Salı günü olacağı belirtildi. 2022 Yılının MasterChef Türkiye ödülü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü yarın mı? 2022 MasterChef final bölümü ne zaman, ödülü ne, finalistler kimler?

Bugün ekranlara gelecek bölümle birlikte MasterChef 2. finalisti belli olacak. Son koltuk yarışı Metin ve Ayaz arasında yaşanacak.

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