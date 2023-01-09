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Giriş Tarihi: 09.01.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 00:21

MasterChef ilk finalist kim oldu? TV8 ile 8 Ocak MasterChef’te finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu? İşte sezonun ilk finalisti...

Acun Ilıcalı yapımcılığında 8 Ocak 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında zorlu bir yarı final mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda Kıvanç, Metin ve Ayaz arasından en başarılı yemekleri hazırlayan isim finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu. MasterChef son bölüme ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "MasterChef ilk finalist kim oldu, finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte MasterChef finale çıkan isim ve son dakika detaylar.

MasterChef ilk finalist kim oldu? TV8 ile 8 Ocak MasterChef’te finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu? İşte sezonun ilk finalisti...

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında 8 Ocak 2023 günü yayınlanan son bölümünde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz, finale ilk çıkan yarışmacı olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ve ilk finalist olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise "MasterChef ilk finalist kim oldu, finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU, FİNALE KİM ÇIKTI, KAZANAN BELLİ OLDU MU?

TV8 ile MasterChef finale çıkan yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;

MasterChef ilk finalist kim oldu? TV8 ile 8 Ocak MasterChef’te finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu? İşte sezonun ilk finalisti...

8 Ocak 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında zorlu yarı final oyunları oynandı.

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MasterChef ilk finalist kim oldu? TV8 ile 8 Ocak MasterChef’te finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu? İşte sezonun ilk finalisti...

MasterChef Türkiye finaline giderek yaklaşılırken son 3'e kalan Kıvanç, Metin ve Ayaz büyük finalde yer almak adına tezgah başına geçerek 3 aşamalı zorlu oyunda hazırladıkları tabaklarla en yüksek puanı almak için kozlarını paylaştı.

MasterChef ilk finalist kim oldu? TV8 ile 8 Ocak MasterChef’te finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu? İşte sezonun ilk finalisti...

Kritik MasterChef yarı final oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen ürünlerle ilk oyunda Kıvanç, Metin ve Ayaz finale çıkma yolunda ilk ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef ilk finalist kim oldu? TV8 ile 8 Ocak MasterChef’te finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu? İşte sezonun ilk finalisti...

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında MasterChef Türkiye son bölümde ilk etap sona ererek ikinci etaba geçildi.

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