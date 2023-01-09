Acun Ilıcalı yapımcılığında 8 Ocak 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz arasında zorlu bir yarı final mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu oyunda Kıvanç, Metin ve Ayaz arasından en başarılı yemekleri hazırlayan isim finale adını yazdıran ilk yarışmacı oldu. MasterChef son bölüme ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "MasterChef ilk finalist kim oldu, finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte MasterChef finale çıkan isim ve son dakika detaylar.