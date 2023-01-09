MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında 8 Ocak 2023 günü yayınlanan son bölümünde yarı finalistler Kıvanç, Metin ve Ayaz, finale ilk çıkan yarışmacı olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda kazanan ve ilk finalist olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise "MasterChef ilk finalist kim oldu, finale kim çıktı, kazanan belli oldu mu?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU, FİNALE KİM ÇIKTI, KAZANAN BELLİ OLDU MU?

TV8 ile MasterChef finale çıkan yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;