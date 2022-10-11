MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları üyeleri belirlendi. Zorlu oyunun ardından hazırlanan ürünleri tadarak değerlendirmede bulunan haftanın mavi takım kaptanını seçti. Seçim sonrası kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi merak edenler "MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI - MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve üyeleri ile ilgili detaylar şöyle;