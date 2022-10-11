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Haberler Yaşam MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları
Giriş Tarihi: 11.10.2022 00:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 00:38

MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın yeni mavi takım kaptanlığı oyunu oynandı. Oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası 1 ana kadro yarışmacısı mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını da belirledi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler yoğun şekilde "MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları üyeleri belirlendi. Zorlu oyunun ardından hazırlanan ürünleri tadarak değerlendirmede bulunan haftanın mavi takım kaptanını seçti. Seçim sonrası kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl şekillendi merak edenler "MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI - MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve üyeleri ile ilgili detaylar şöyle;

MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

TV8 ekranlarında 10 Ekim 2022 Pazartesi tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları belli oldu. Zorlu oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler haftanın mavi takım kaptanını seçti.

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MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Kritik kaptanlık oyununda ana kadroda yer alan yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçerek kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından sıra tadım aşamasına geldi.

MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında yapılan mavi takım kaptanlığı oyunu sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesiyle mavi takım kaptanı olarak Ayaz seçildi.

MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı olan Ayaz kırmızı takım kaptanını, yani rakibini seçme şansını da elde etmiş oldu. Ayaz, kırmızı takım olarak Burak Kaya'yı seçti.

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