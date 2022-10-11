MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? TV8 ile 10 Ekim 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları

MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın yeni mavi takım kaptanlığı oyunu oynandı. Oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası 1 ana kadro yarışmacısı mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını da belirledi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler yoğun şekilde "MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.