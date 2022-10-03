MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile üyelerini belirleyen oyun ve düello oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında uzun yıllar TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oyuna ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularına cevap arıyor. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.