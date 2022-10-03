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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar
Giriş Tarihi: 03.10.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 23:41

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile üyelerini belirleyen oyun ve düello oynandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında uzun yıllar TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oyuna ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularına cevap arıyor. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belirlendiği kaptanlık oyunu mücadelesi oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyun ve düello sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından mavi takım kaptanı seçilen isim ve kaptanlar tarafından haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları belirlendi. Bu bilgilerle detayları öğrenmek isteyen izleyiciler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni mavi-kırmızı takım üyeleri şöyle oldu;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

3 Ekim 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni kırmızı - mavi takım kaptanı ve üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde belirlendi.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde haftanın mavi takım kaptanı düellosuna seçilecek 2 isim çiğ köfte yarışmasında belli oldu. Türk mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan çiğ köfteyi en başarılı hazırlayan 2 yarışmacı olan Çağatay ve Burak Kaya düelloda mücadele etmeye hak kazandı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kaptanlık oyununda en başarılı çiğ köfte hazırlayan Çağatay ve Burak Kaya kaptanlık düellosuna en fazla ve lezzetli lokma dokmek için kıran kırana mücadele veriyor. Kazanan isim mavi takım kaptanı olacak.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte yeni takımlar

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık düellosunda verilen lokma ürününü en başarılı ve en fazla sayıda hazırlayan Çağatay kaptanlık düellosunu kazanarak mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

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