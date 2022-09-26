Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

Giriş Tarihi: 26.09.2022 23:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 23:28

MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece yapılan kritik eleme gecesi sonrasında haftanın yeni kırmızı - mavi takım kaptanları ile üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu mücadelesi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyun sonrasında en başarılı ürünü ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. MasterChef son bölüme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler ise yoğun olarak "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri.