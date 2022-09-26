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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 23:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 23:28

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece yapılan kritik eleme gecesi sonrasında haftanın yeni kırmızı - mavi takım kaptanları ile üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu mücadelesi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyun sonrasında en başarılı ürünü ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. MasterChef son bölüme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler ise yoğun olarak "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyelerinin belirlendiği kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelelere sahne olan oyunda en başarılı yemeği çıkaran 2 yarışmacı arasında yapılan düello sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?" şeklindeki araştırmalar sürüyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI - MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni mavi - kırmızı takım üyeleri şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

26 Eylül 2022 Pazartesi günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın takım kaptanları ve üyelerinin belirlendiği kaptanlık oyunu ve düellosu oynandı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

Kritik kaptanlık oyununda mücadele eden ana kadro yarışmacıları Danilo Şef'in hazırlamış olduğu tiramisu tatlısına en yakın tabak hazırlamak için tezgah başına geçti.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadro yarışmacılarına verdiği sürenin sona ermesiyle tadım aşamasına geçildi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde en başarılı tiramisu hazırlayan Serpilay, Şule, Büşra, Çağatay, Kıvanç arasından seçilen 2 yarışmacı arasında oynanan düello sonrasında haftanın mavi takım kaptanı belli oldu.

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