MasterChef'te dün gece kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te en son kim elendi?

TV8 kanalının Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen uzun soluklu yarışması 2020 MasterChef son bölüm son dakika eleme gecesine ev sahipliği yapıyor. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları, Ömür Akkor, Maksut Aşkar gibi ünlü şeflerin konuk olduğu eleme oyunlarında mücadele göstermişti. Son 2 eleme adayı olarak belirlenen Emir ve Özgül arasında bugün eleme gecesinde ya tamam ya devam mücadelesi sahne alıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hangi isimin eleneceği ve son 3'e kimin çıkacağını merak eden izleyiciler MasterChef kim elendi? Sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor. İzleyenlerin merakla beklediği MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına ilişkin tüm bilgilerle eleme gecesinden son dakika detaylarını bu başlık altında bulabilirsiniz…

SON DAKİKA - MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (27 ARALIK)

27 Aralık 2020 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm eleme gecesinde MasterChef Emir ve Özgül isimlerinden kimin elendiğini ve son 3'e kalarak final haftasına katılmaya hak kazanan isimleri merak edilenlere ilişkin son dakika detayları şöyle;