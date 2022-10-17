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Haberler Yaşam Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef'te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu
Giriş Tarihi: 17.10.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 18:14

Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef'te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

MasterChef Türkiye'nin 16 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek bu hafta Masterchef'ten elenen isim oldu. TV8'de yayınlanan son bölümde eleme adayları Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasından kim elendi merak ederek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm MasterChef son dakika detayları.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef’te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik eleme gecesi mücadelesi ekranlara geldi.1 Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya gönderilen Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu. Uzun soluklu yarışmayı izleyenler ise elenen ismi öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtlarına ve tüm son dakika bilgilerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te elenen isim ve tüm detaylara ilişkin son dakika bilgileri şöyle;

Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef’te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 16 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bu haftanın eleme adayları olan Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasında kritik eleme gecesi mücadelesi yaşandı. 2 aşamalı oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şef bu hafta MasterChef'ten elenen yarışmacıyı açıkladı.

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Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef’te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonrasında eleme potasına gönderilen isimler şöyle oldu;

  1. GÖRKEM

  2. ÇAĞATAY

  3. BURAK REVANBAHŞ

  4. ATİKE

  5. KIVANÇ

  6. FATMA NUR

Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef’te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

Kritik eleme gecesi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ilk etap oyunuyla başladı. Eleme adayları ilk etap oyununda başarılı olmak ve eleme potasından kurtularak 1 hafta daha MasterChef'te yer almak için tezgah başına geçti.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 16 Ekim 2022 Masterchef’te kim gitti, bu hafta elenen isim kim oldu? Şoke eden eleme, kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesi ilk etap oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünle en başarılı ve yaratıcı tabağı çıkarmak isteyen eleme adayları tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

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