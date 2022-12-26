TV8'de uzun yıllar boyu yayın hayatını sürdüren MasterChef Türkiye aşçılık yarışması, Acun Ilıcalı yapımcılığında ve Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde 25 Aralık 2022 Pazartesi günü kritik eleme gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımların mücadele ettiği dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme potasına giren Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından birisi Masterchef'ten elenen yarışmacı oldu. Bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı öğrenmek isteyenler yoğun olarak "son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (25 ARALIK)

TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef'ten elenen yarışmacı ve son dakika detaylar şöyle;