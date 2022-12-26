Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayı olan Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından birisi MasterChef'te elenen yarışmacı oldu. 25 Aralık 2022 Pazartesi günü TV8'de yayınlanan kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından elenen ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak "son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. TV8 ile "son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti?" sorularının yanıtları ve tüm detaylar.