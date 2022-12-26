Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef'te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 17:46

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef'te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayı olan Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından birisi MasterChef'te elenen yarışmacı oldu. 25 Aralık 2022 Pazartesi günü TV8'de yayınlanan kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan eleme oyununda Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından elenen ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak "son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. TV8 ile "son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti?" sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!

TV8'de uzun yıllar boyu yayın hayatını sürdüren MasterChef Türkiye aşçılık yarışması, Acun Ilıcalı yapımcılığında ve Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde 25 Aralık 2022 Pazartesi günü kritik eleme gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımların mücadele ettiği dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme potasına giren Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından birisi Masterchef'ten elenen yarışmacı oldu. Bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı öğrenmek isteyenler yoğun olarak "son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (25 ARALIK)

TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef'ten elenen yarışmacı ve son dakika detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 25 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bu haftanın eleme adayları olarak seçilen Tolga, Burak Kaya, Metin, Görkem arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın MasterChef'ten elenen ismi olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme adaylarının potadan kurtulmasının tek yolu olan eleme oyunun ilk etabı için yarışmacılar verilen ana ürünle en başarılı tabağı hazırlamak ve ilk etapta en yüksek puanı almak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyununda ve ardından gerçekleştirilen eleme adayı seçimlerinde şu isimler potada yer aldı;

  1. TOLGA
  2. BURAK KAYA
  3. METİN
  4. GÖRKEM
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 25 Aralık 2022 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü!

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki kritik eleme oyununun ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tadım değerlendirmesi yaptı ancak puanlama sistemine geçilmesi nedeniyle potadan çıkma söz konusu olmadı.

SON DAKİKA