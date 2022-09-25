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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...
Giriş Tarihi: 25.09.2022 23:03 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 23:07

MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi ekranlara geldi. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık mücadelesinde başarısız olan takımlardan seçilen Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike eleme adaylarından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde bugün (25 Eylül 2022 Pazar) yapılan 2 aşamalı kritik eleme oyununda MasterChef'ten elenen ismi merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...

MasterChef Türkiye 2022 sezonu Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında başarısız takımlarda yer alan ve kaptan seçimi ya da eleme adayı oylaması sonrası potaya giren Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike isimlerinden birisi bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. MasterChef'ten elenen ismi merak eden izleyiciler ise detayları "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorular üzerinden öğrenmeye çalışıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'e veda eden isim ve kritik eleme gecesine ilişkin son dakika detayları şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike arasında kıyasıya bir eleme oyunu oynandı. 2 etaplı kritik eleme oyununda hazırladığı ürünlerle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında başarılı tabak çıkaramayan isim MasterChef'e veda etti.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kritik eleme gecesinde potada yer alan yarışmacılar şöyle;

  1. FATMA NUR
  2. GÖRKEM
  3. ÇAĞATAY
  4. BURAK
  5. VURAL
  6. ATİKE
MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde oynanan 2 aşamalı eleme oyununun ilk turunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen bulgur ana ürünüyle eleme adayları yaratıcılık yemeği hazırladı. Hazırlanan yemeklerin arasından en başarılı 3 tabağın sahibi elem potasından kurtularak 1 hafta daha yarışma hakkı sahibi oldu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 25 Eylül 2022 MasterChef kim gitti, bu hafta veda eden isim belli oldu mu? Kritik gecede elenen isim...

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarının ev sahipliğinde yayınlanan MasterChef son bölümde oynanan kritik eleme oyununun ilk etabında bulgur ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlayan 3 yarışmacı birazdan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandı.

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