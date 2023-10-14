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Haberler Yaşam Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası
Giriş Tarihi: 14.10.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 23:42

Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

Masterchef eleme adayı kim oldu sorusu yanıt arıyor. 14 Ekim 2023 tarihli bölümde Masterchef eleme potasına giren isimler 6'ya çıkmıştı. Kerem, Sergen, Tahsin, Metin, Kıvanç ve Esra Masterchef eleme potasında yer alan isimler arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye All Star heyecanı, ocak ayına kadar TV8 ekranlarında yayınlanacak. Cemre, Tolga, Azize, Batuhan, Ayaz ve Barış arasından biri, 7'nci eleme adayı olacak. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte 14 Ekim Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlığın sahibi isim!

Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Eleme potasında yer alan Kerem, Sergen, Tahsin, Metin, Kıvanç ve Esra son bir isim daha oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunuyla birlikte belli olacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim girdi? İşte 12 Ekim 2023 Masterchef eleme adayları hakkında detaylar

Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

14 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz sonuncu eleme adayı belli olmadı.

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Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

DÜNÜN KAZANANI DİLARA OLDU

MasterChef 2023 All Star ödül oyunu kazananı 100 bin TL'nin sahibi oldu.

Yemeklerin hazırlanmasının ardından yapılan değerlendirmede en başarılı yemekleri çıkaran isimler Kıvanç, Dilara, Metin, Barbaros oldu.

Ödülü kazanan bu isimlerden arasından DİLARA oldu.

Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası
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Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

İŞTE MASTERCHEF ELEME POTASI

Kerem, Sergen, Tahsin, Metin, Kıvanç ve Esra

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