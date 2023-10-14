Haberler Yaşam Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

Giriş Tarihi: 14.10.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 23:42

Masterchef kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 14 Ekim 2023 Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potası

Masterchef eleme adayı kim oldu sorusu yanıt arıyor. 14 Ekim 2023 tarihli bölümde Masterchef eleme potasına giren isimler 6'ya çıkmıştı. Kerem, Sergen, Tahsin, Metin, Kıvanç ve Esra Masterchef eleme potasında yer alan isimler arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye All Star heyecanı, ocak ayına kadar TV8 ekranlarında yayınlanacak. Cemre, Tolga, Azize, Batuhan, Ayaz ve Barış arasından biri, 7'nci eleme adayı olacak. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte 14 Ekim Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlığın sahibi isim!