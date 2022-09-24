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Haberler Yaşam Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları
Giriş Tarihi: 24.09.2022 23:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 23:03

Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

Masterchef Türkiye son bölüm ile ödül oyunu mücadelesi yanı sıra yedekten ana kadroya giren son yedek yarışmacı belli oluyor. TV8 ekranlarında süren heyecanlı yarışma dokunulmazlık, masterclass ve ödül oyunları ile devam ediyor. İzleyenler Masterchef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım sorusuna yanıt aramaya başladı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmesi ile belirlenen en iyi yemek birinciyi belirliyor. Peki, 24 Eylül Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, tüm merak edilenler…

Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Masterchef yeni bölüm ile ekranlara geldi. İlginç bir ödül oyunu belirleyen şefler, takımları üçerli gruplara ayırarak yapılan yemeğe kısım kısım devam edilmesini istedi. Heyecanlı takım oyunu ardından Masterchef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım soruları gündemdeki yerini aldı. Ayrıca son yedek yarışmacı da ana kadro biletini bu akşamki oyunla alıyor. Peki, 24 Eylül 2022 Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, detaylar…

Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül için yarışan kırmızı ve mavi takım ilginç bir oyun ile kazanma mücadelesi verdi.

Kazanan takım en fazla güzel yemeği yaparak Kırmızı Takım oldu.

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Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

Yedek listeden son bileti alacak yarışmacı bugün oynanan kuru fasulye pilav yarışı ile belirleniyor. Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

MASTERCHEF MASTERCLASS KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan masterclass ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Mehmet Danilo ve Somer şefler tarafından Yağız olarak belirlendi.

Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

FATMA NUR

GÖRKEM

ÇAĞATAY

BURAK

VURAL

ATİKE

SON DAKİKA