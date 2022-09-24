Haberler Yaşam Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

Giriş Tarihi: 24.09.2022 23:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 23:03

Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 24 Eylül Masterchef kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın eleme adayları

Masterchef Türkiye son bölüm ile ödül oyunu mücadelesi yanı sıra yedekten ana kadroya giren son yedek yarışmacı belli oluyor. TV8 ekranlarında süren heyecanlı yarışma dokunulmazlık, masterclass ve ödül oyunları ile devam ediyor. İzleyenler Masterchef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım sorusuna yanıt aramaya başladı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in değerlendirmesi ile belirlenen en iyi yemek birinciyi belirliyor. Peki, 24 Eylül Masterchef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? İşte, tüm merak edilenler…