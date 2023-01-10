Haberler Yaşam MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü? 2022 MasterChef final bölümü için geri sayım başladı!

Giriş Tarihi: 10.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 19:41

MasterChef Türkiye finali ne zaman, bugün mü? 2022 MasterChef final bölümü için geri sayım başladı!

MasterChef finali için geri sayım başladı. İlk finalist belli olurken şampiyon için heyecan dorukta. 2022-2023 sezonu kadrosundan geriye Kıvanç, Metin ve Ayaz kaldı. Bu üçlü arasından bir kişi final koltuğundaki yerini aldı. Programın takipçileri MasterChef finali ne zaman, bugün mü, yarın mı sorularına yanıt arıyor. Zorlu yemek tarifleri ile mücadele eden yarışmacılardan sadece bir isim şef unvanını alacak. Peki, TV8 ile MasterChef final bölümü ne zaman, büyük ödül ne, finalistler kimler oldu? İşte, tüm merak edilenler…