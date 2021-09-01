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Haberler Yaşam MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 01.09.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 17:19

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

Polislere rüşvet teklif eden MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, yine bir skandala imza attı. Özdemir'in çektiği bir videoda ekiplere hakaret ettiği ortaya çıktı. MasterChef eski yarışmacısı Murat Özdemir söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı

KASIM ŞAHİN
MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, dün bir skandala imza atmıştı. Bolu'da oturan Özdemir, aracını PTT Caddesi'ndeki yasaklı alana bırakmıştı.

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

Özdemir, aracını çekmeye gelen ekiplere rüşvet teklif edip, hakaretler yağdırmıştı.

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MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

Özdemir, çekiciye "Arabamı çekme, ücreti ne kadar" diye sormuş, çekicinin '200 TL' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, "Alın alın, hepsini alın" ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla bugün adli işlem başlatıldı.

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldığı açıklandı.

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