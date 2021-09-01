MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

Polislere rüşvet teklif eden MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, yine bir skandala imza attı. Özdemir'in çektiği bir videoda ekiplere hakaret ettiği ortaya çıktı. MasterChef eski yarışmacısı Murat Özdemir söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı