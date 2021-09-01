MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir polise rüşvet teklif etmişti! Yeni ortaya çıkan videosu pes dedirtti!

MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, dün bir skandala imza atmıştı. Bolu'da oturan Özdemir, aracını PTT Caddesi'ndeki yasaklı alana bırakmıştı. Özdemir, aracını çekmeye gelen ekiplere rüşvet teklif edip, hakaretler yağdırmıştı. Özdemir, çekiciye 'Arabamı çekme, ücreti ne kadar' diye sormuş, çekicinin '200 TL' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, 'Alın alın, hepsini alın' ifadelerini kullanmıştı. Özdemir hakkında, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya 'Hakaret', aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle 'Rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla bugün adli işlem başlatıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan idari, alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldığı açıklandı. Özdemir ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Özdemir'in, çektiği bir videoda jandarmaya hakaret ettiği anlaşıldı. Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında jandarma ekiplerine hakaretler ve sinkaflı sözler ettiği görüldü. Takipçilerinin ihbarıyla yakalandı. Eski Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir gözaltında | Video