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Haberler Yaşam MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…
Giriş Tarihi: 12.12.2021 23:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 23:31

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında geçen hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında eleme adayı seçilen Eren, Görkem, Mert arasından birisi kritik eleme gecesinde şampiyon olma hayallerini kaybetti. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ve bu gece MasterChef'e veda eden isimle ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İzleyicilerin merak ettiği son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

TV8 ekranlarında uzun yıllardır süren ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı MasterChef 2021 son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında eleme potasına giren Eren, Görkem, Mert arasından birisi jüri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu potadan çıkma başarısı gösteremeyerek kritik eleme gecesinde bu hafta masterchef'e veda eden isim olarak seçildi. Bu bilgilerle yarışmayı takip eden izleyiciler yoğun olarak "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacıya ilişkin detaylar şu şekilde;

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

12 Aralık Pazar günü yayınlanan TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde geçen hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren Eren, Görkem, Mert arasından bir kişi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucu bu hafta masterchef'e veda eden isim oldu.

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MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

Kritik eleme gecesinde seçimlerini sarımsak ana ürününden yana kullanan Mehmet, Danilo ve Somer şefler ana kadro yarışmacılarından bu ürünler en yaratıcı tabağı hazırlamalarını istedi. Eleme potasından çıkmanın tek yolu olan oyun için tezgah başına geçen Eren, Görkem, Mert hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin tadımı ve değerlendirmesine sundu.

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

MasterChef 2021 son bölümde yayınlanan kritik eleme gecesinde potadaki 3 yarışmacıya verilen süre sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından sarımsak ile yapılan yaratıcılık yemekleri tek tek tadıldı ve değerlendirilmesi yapıldı.

MasterChef’te kim elendi? 12 Aralık 2021 TV8 ile MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen…

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yaşanan kritik eleme gecesi heyecanında Eren, Görkem ve Mert'in hazırladığı ürünleri tadarak değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafında 3 yarışmacı olmasından dolayı puanlama usulü eleme yapılacak olması sebebiyle potadan çıkan olmayacak. Şefler tarafından açıklanan ilk sahfanın puanları şöyle;

Mert: 21
Eren: 18
Görkem: 17

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