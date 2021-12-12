Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında geçen hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında eleme adayı seçilen Eren, Görkem, Mert arasından birisi kritik eleme gecesinde şampiyon olma hayallerini kaybetti. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ve bu gece MasterChef'e veda eden isimle ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İzleyicilerin merak ettiği son dakika MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.