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Haberler Yaşam MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen şok isim, duyanlar inanamadı!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 01:22 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 01:22

MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti? Kritik gecede elenen şok isim, duyanlar inanamadı!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik dokunulmazlık - eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Görkem, Pelin, Sefanur, Mert, Araz, Hasan arasından birisi bugün yarışmaya veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri ise kritik eleme gecesiyle ilgili detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorularının yanıtlarına cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef'te kim elendi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ve geçtiğimiz hafta boyunca yapılan oynanan oyunların ardından eleme potasına giren Görkem, Pelin, Sefanur, Mert, Araz, Hasan arasından bir kişi bu gece MasterChef 2021'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda MasterChef'e veda eden ismi merak edenler "son dakika MasterChef'te kim elendi?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde elenen yarışmacıya ilişkin detaylar şöyle;

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti?

28 Kasım 2021 Pazar günü TV8 ekranlarına gelen 2021 MasterChef Türkiye yarışmasının kritik eleme gecesinde potada yer alan Görkem, Pelin, Sefanur, Mert, Araz, Hasan eleme gecesinden başarıyla çıkmak ve elenen isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istediği ürünü en başarılı şekilde yapmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi.

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Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti?

Kritik eleme gecesinde, potadan kurtulmak ve yarışmaya 1 hafta daha devam etmeyi kesinleştirmek isteyenler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ilk eleme oyunuyla başladı. Potadaki 6 yarışmacı yeni Haftada yarışmak için kozlarını paylaştı.

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde gerçekleşen kritik eleme gecesinde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Görkem, Pelin, Sefanur, Mert, Araz, Hasan arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Görkem, Hasan, Mert potadan çıkmayı başararak elenmekten kurtulmuş oldu.

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 28 Kasım MasterChef kim gitti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda başarılı olamayan Pelin, Safanur ve Araz, 2. eleme oyununda kozlarını paylaştı. Şefler tarafından ürünlerin tadımının yapılması sonrasında bu haftanın elenen ismi Pelin oldu.

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