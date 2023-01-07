Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:13

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef'te 3. Yarı Finalist bu akşam yayınlanan bölümle netleşiyor. 2022 sezonu kısa zamanda noktalanacak olan lezzet yarışında heyecan artık resmen dorukta. Bu kapsamda ise on bölümünde, şampiyon adayları Metin, Görkem ve Ayaz üç aşamalı etapta adeta kıran kırana mücadele etmişti. Programın sıkı takipçileri "Masterchef'te kim kazandı, 3. Yarı Finalist hangi yarışmacı oldu, 7 Ocak 2023 finalistler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İsim bu akşamki üç etaplı oyun sonucunda netlik kazanmış olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı, 3. Yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? İşte 7 Ocak'tan detaylar.