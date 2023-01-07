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Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:13

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef'te 3. Yarı Finalist bu akşam yayınlanan bölümle netleşiyor. 2022 sezonu kısa zamanda noktalanacak olan lezzet yarışında heyecan artık resmen dorukta. Bu kapsamda ise on bölümünde, şampiyon adayları Metin, Görkem ve Ayaz üç aşamalı etapta adeta kıran kırana mücadele etmişti. Programın sıkı takipçileri "Masterchef'te kim kazandı, 3. Yarı Finalist hangi yarışmacı oldu, 7 Ocak 2023 finalistler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İsim bu akşamki üç etaplı oyun sonucunda netlik kazanmış olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı, 3. Yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? İşte 7 Ocak'tan detaylar.

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

MasterChef Türkiye'de sona yaklaşırken yarı finalistler de belirleniyor. Nefeslerin tutulduğu gecede yarışmacı sayısının 4'e düşmesiyle yarı final için geri sayım başlamış oldu. Kıvanç ve Metin'in yarı finale yükselmesinin ardından, üçüncü ve son yarı finalist bu akşamın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucundan belli olacak. Peki, Masterchef'te kim kazandı, 3. Ve son Yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? İşte Masterchef'te finale doğru o detaylar…

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

MasterChef Türkiye yarışmasının 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanan son bölümünde Metin, Ayaz ve Görkem arasından birisi en başarılı yemekleri çıkararak 2. yarı finalist olmaya hak kazandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünlerle verilen sürede en başarılı yemekleri çıkarmak isteyen son 3 yarışmacıları tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi.

Yarı final öncesi kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin dolmasının ardından jüri şefler yemekleri tek tek tadarak değerlendirmede bulundu.

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MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

Finale adını yazdırmak isteyen 3 isim ilk etapta tütsülenmiş somon pizzası hazırladı. Etabın sonunda Görkem 22 puan, Metin 22 puan ve Ayaz 19 puan aldı.

Yarışmacılar ikinci etapta ise 7 esanslı yağ ile yaratıcı bir tabak ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu etabın sonunda ise Metin 43 puan, Görkem ve Ayaz da 39 puan aldı.

Son etapta yarışmacılardan Danilo Şef'in 'Bir Gün Denizde' tarifini hazırlamaları istendi. Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı.

MASTERCHEF’TE KİM KAZANDI, 3. ve son yarı Finalist hangi yarışmacı oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef’ finalistleri belirleniyor!

Üç etap sonunda 2022 sezonunun 2'nci finalisti belirlendi. Son oyunda Metin 64 puan, Görkem 58 puan Ayaz 53 puan aldı. Böylece Metin yarı finale yükselen ikinci yarışmacı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, 3. VE SON YARI FİNALİST HANGİ YARIŞMACI OLDU?

MasterChef Türkiye'de 3. yarı finalist 3 taplu oyununun sonucunda, şefler tarafından yapılan oylama ile belli olacak.

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