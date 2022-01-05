Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde, bireysel olarak yarışmaya devam eden ana kadro yarışmacıları kritik çeyrek final oyununda Michelin Yıldız sahibi konuk şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın tabağı çıkarmak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan 2 oyunun ardından Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından birisi 2. şef ceketini giymeye hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef 2021 son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "son dakika masterchef'te kim kazandı, önlüğü kim aldı?" sorularına cevap aramaya başladı. Merak konusu olan son dakika masterchef'te kim kazandı, önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.