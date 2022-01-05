Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef 2021 son bölümde Burcu'nun elenmesi sonrasında bireysel olarak olarak mücadele eden ana kadro yarışmacıları 149. bölümde kritik çeyrek final oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Michelin Yıldızı sahibi konuk Şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlayan ve 2. oyunda da en yüksek puanı alan Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından bir isim 2. şef ceketini giymeye hak kazandı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın takipçileri "son dakika masterchef'te kim kazandı, önlüğü kim aldı?" sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kimin kazandığı - şef ceketini kimin aldığına ilişkin detaylar şöyle;