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Haberler Yaşam Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 07:35

Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde, bireysel olarak yarışmaya devam eden ana kadro yarışmacıları kritik çeyrek final oyununda Michelin Yıldız sahibi konuk şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan imza yemeğine en yakın tabağı çıkarmak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan 2 oyunun ardından Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından birisi 2. şef ceketini giymeye hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef 2021 son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "son dakika masterchef'te kim kazandı, önlüğü kim aldı?" sorularına cevap aramaya başladı. Merak konusu olan son dakika masterchef'te kim kazandı, önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef 2021 son bölümde Burcu'nun elenmesi sonrasında bireysel olarak olarak mücadele eden ana kadro yarışmacıları 149. bölümde kritik çeyrek final oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Michelin Yıldızı sahibi konuk Şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlayan ve 2. oyunda da en yüksek puanı alan Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından bir isim 2. şef ceketini giymeye hak kazandı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın takipçileri "son dakika masterchef'te kim kazandı, önlüğü kim aldı?" sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kimin kazandığı - şef ceketini kimin aldığına ilişkin detaylar şöyle;

Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

4 Ocak 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final oyunu heyecanı yaşandı. En son Burcu'nun elenerek yarışmaya veda etmesi sonrasında son 5'e kalan Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından birisi Michelin Yıldızı sahibi şef Ahmet Dede'nin de konuk olduğu 149. bölümde oynanan 2 kritik çeyrek final oyununda başarılı olarak Sergen'in ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesi sonrasında şef önlüğünü alan 2. isim oldu.

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Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

Kritik çeyrek finalin ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin konuğu olarak yarışmaya gelen Michelin Yıldızı sahibi şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan Zerdeçallı Fener Balığı imza yemeğinin ana kadro yarışmacıları tarafından en benzer şekilde hazırlanması istendi.

Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

MASTERCHEF'TE 2. ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?

Şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan zorlu Zerdeçallı Fener Balığı yemeğini hazırlamak için kritik çeyrek final oyununda tezgah başına geçen Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin verilen süre içerisinde tüm maharetlerini göstererek Şef Ahmet Dede'nin hazırladığı yemeğe lezzet, görünüm ve tabaklama açısında n en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti.

Dün gece MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak 2022 MasterChef’te önlüğü kim aldı, ikinci finalist kim oldu? Kritik gecede şef ceketini alan isim...

MasterChef 2021 son bölümde Şef Ahmet Dede'nin konuk olduğu kritik çeyrek final oyununda Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin'e verilen sürenin dolmasının ardından Mehmet, Danilo, Somer şefler hazırlanan ürünleri tek tadarak artı ve eksi yönlerini değerlendirerek puanlama yaptı.

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