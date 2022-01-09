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Haberler Yaşam MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede ilk 3'e giren isim...
Giriş Tarihi: 09.01.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 21:40

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede ilk 3'e giren isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği aşçılık programı MasterChef 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda başarılı olarak son 4 yarışmacı arasına giren ana kadro yarışmacıları MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin kritik çeyrek final gecesinde son 3'e kalmak için mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan 2 etaplı oyunda toplamda en fazla puanı alan yarışmacı adını kritik yarı finale yazdıran ilk yarışmacı oldu. Bu bilgiler ışığında MasterChef'te son 3'e kalan yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler "son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim girdi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim girdi? soruları yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede şok olay, Danilo ve Somer şef bir anda yere attı…

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final heyecanı yaşandı. Şampiyonun belli olacağı büyük finale sayılı günler kala son 4'e kalan Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin bugünkü kritik çeyrek final oyununda adını son 3'e yazdırmak için tezgah başında mücadele etti. 4 yarışmacı arasından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hazırlanan imza yemeği ve havyar ürünüyle en yaratıcı ürünün hazırlanması etaplarında başarılı olan isim ilk yarı finalist olmaya hak kazandı. Detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim girdi?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI - İLK 3'E KİM GİRDİ?

MasterChef 2021 son bölümde ilk 3'e giren - yarı finalist olan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede şok olay, Danilo ve Somer şef bir anda yere attı…

7 Ocak Cuma günü TV8 kanalında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde son 4'e adını yazdıran Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin arasında kritik çeyrek final oyunu heyecanı yaşandı. Son 4'e kalarak şef ceketi giyen 4 yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünleri en iyi şekilde hazırlamak ve 2 etabın sonunda en yüksek puanı alarak son 3'e ilk giren yarışmacı olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

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MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede şok olay, Danilo ve Somer şef bir anda yere attı…

TV8 ekranlarının ev sahipliği yaptığı kritik çeyrek final gecesinde son 4'te yer alan MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin, Jüri üyesi Somer Şefin hazırladığı Croquembouche imza tabağına en yakın ürünü hazırlamak adına verilen süre içerisinde tüm hünerlerini ortaya koydu. Kazananın son 3'e çıkacağı gecenin ilk etabı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin açıklanmasıyla başladı.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede şok olay, Danilo ve Somer şef bir anda yere attı…

TV8 ekranlarının ev sahipliği yaptığı kritik çeyrek final gecesinde son 4'te yer alan MasterChef Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin, Jüri üyesi Somer Şefin hazırladığı Croquembouche imza tabağına en yakın ürünü hazırlamak adına verilen süre içerisinde tüm hünerlerini ortaya koydu. Kazananın son 3'e çıkacağı gecenin ilk etabı Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin açıklanmasıyla başladı.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim girdi, yarı finale kim kaldı? Kritik gecede şok olay, Danilo ve Somer şef bir anda yere attı…

MasterChef 2021 son bölümde adını son 3 yarışmacı arasına yazdırmak isteyen Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin, Croquembouche ürünü yapımı için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen süre dolması sonrası hazırladıkları ürünü jüri şeflerin tadımına sundu.

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