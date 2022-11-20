ÖTV indirimi ile matrah düzenlemesi son dakika gelişmeleri sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ÖTV indiriminin gündemde olmadığını belirterek matrah düzenlemesi yapılacağını vurgulamıştı. Otomobilde matrah düzenlemesi için son aşamaya gelindi ve yürürlük tarihi de belli olurken vatandaşlar matrah hesaplamasına başladı. Peki, otomobilde matrah düzenlemesi nedir, geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi nasıl uygulanacak, araba fiyatları ne kadar düşecek? İşte, ayrıntılı bilgiler.