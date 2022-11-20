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Haberler Yaşam Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:17

Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?

ÖTV indirimi ile matrah düzenlemesi son dakika gelişmeleri sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ÖTV indiriminin gündemde olmadığını belirterek matrah düzenlemesi yapılacağını vurgulamıştı. Otomobilde matrah düzenlemesi için son aşamaya gelindi ve yürürlük tarihi de belli olurken vatandaşlar matrah hesaplamasına başladı. Peki, otomobilde matrah düzenlemesi nedir, geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi nasıl uygulanacak, araba fiyatları ne kadar düşecek? İşte, ayrıntılı bilgiler.

Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?

Matrah düzenlemesi nedir, ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak soruları araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konu ile ilgili son açıklamasında otomobillerde vergi matrahında değişiklik yapılacağını vurgulamıştı. Bu açıklama sonrası ÖTV indirimi ve otomobil piyasasını etkileyecek matrah düzenlemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda '' ÖTV matrah düzenlemesi nedir, nasıl uygulanacak? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, araba fiyatları ne kadar olacak?'' soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere otomobilde ÖTV değişikliği en son Ocak ayında yapılmıştı. İşte, Matrah düzenlemesi son durum ve gelişmeler.

Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?

MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sıfır otomobil almak isteyenlerin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle görüştü.

OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

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Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık 2022 itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?

"KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Matrah düzenlemesi nedir, geldi mi? 2022 Otomobilde ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman gelecek, nasıl uygulanacak?

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde 'Otomobillere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gelecek mi? sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor." dedi.

Aralık ayı ile birlikte ise EYT ile ilgili düzenleme gündeme gelecek. Bütün bu çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre AK Parti Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürüyor. Bu torba yasada en dikkat çekici konu ise ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimleri olacak.

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