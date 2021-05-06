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Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk duyurdu: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 18:50

MEB duyurdu: , ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından ?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve velisi , ne zaman açılacak, gibi soruların yanıtını arıyor. Bilindiği üzere son yapılan Kabine Toplantısı'nda okullar uzaktan eğitime geçti. Okullarla ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Bakan Selçuk açıklaması ile birlikte, , okullar açılacak mı sorularına yanıt verdi. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları!

MEB Ziya Selçuk duyurdu: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?

? Tam kapanmanın ardından , soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere kesintisiz sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta son bulacak. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı , okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından; okullar ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar!

MEB Ziya Selçuk duyurdu: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı , "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

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MEB Ziya Selçuk duyurdu: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

MEB Ziya Selçuk duyurdu: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti.

MEB Ziya Selçuk duyurdu: Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

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