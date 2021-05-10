Sınavlar ne zaman yapılacak? Soruları bugün de milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Bakan Ziya Selçuk bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada detaylara değinmiş ve 2. Döneme ait sınavların yapılması planlanan tarihleri duyurmuştu. Öte yandan okulların ise 2 Temmuz tarihinde kapanacağını duyuran Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. İlkokul ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ortaokul ve lise sınavları ne zaman? İşte tüm detaylar…