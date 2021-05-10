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Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 09:15

" yapılacak?" sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

tarafından alınan son kararda koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci "İlkokul, ortaokul ve liselerde yapılacak?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Bakan , öğrenci ve velilerin merak konusu haline gelen bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunu da yanıtlamıştı.

Bakan Ziya Selçuk Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

yapılacak? Soruları bugün de milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Bakan bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada detaylara değinmiş ve 2. Döneme ait sınavların yapılması planlanan tarihleri duyurmuştu. Öte yandan okulların ise 2 Temmuz tarihinde kapanacağını duyuran Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. İlkokul ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ortaokul ve lise sınavları ne zaman? İşte tüm detaylar…

Bakan Ziya Selçuk Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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Bakan Ziya Selçuk Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Bakanı , "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

Bakan Ziya Selçuk Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk Sınavlar ne zaman yapılacak? sorusunu yanıtladı! İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

"SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

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