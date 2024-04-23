MEHMED FETİHLER SULTANI 8. BÖLÜM CANLI YAYIN EKRANI || TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

Mehmed babasının vefat haberini aldıktan sonra hızla çerileriyle ile yola çıkar. Kendisine karşı kurulabilecek planlara karşı da ihtiyatlı davranır, attığı her adımı dikkatle atar. Konstantinos, Orhan'ın tahta geçmesi için Mehmed'in yoluna en güçlü adamlarını çıkartma hesapları yapar ve Mehmed'i en ummadığı anda vurur. Mehmed bu tuzaktan nasıl kurtulacaktır?



