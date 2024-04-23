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MEHMED FETİHLER SULTANI 8. BÖLÜM CANLI YAYIN EKRANI || TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
19:42
TRT1 ekranlarında her Salı izleyici karşısına çıkan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı dizisi için "Mehmed Fetihler Sultanı canlı izle" araştırması yapılıyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz bölümde Sultan Murad'ın vefatı herkesi sarsarken devlet için yeni bir sayfa açılmıştır. Peki bundan sonra ne olacaktır, Mehmed mi, Orhan mı tahta geçecektir? İşte tüm bu soruların cevabı için Mehmed Fetihler Sultanı 8. bölüm canı izle ekranı