Mehmet Günay Eser “Meslek hayatım boyunca köylerde çalışmak istiyorum”

En sonunda ise birlikte çalıp türküler söylüyoruz. Hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçiriyoruz." Müzik kulağı testi yapıp müziğe yeteneği olanların ayrı bir listesini oluşturuyormuş. İleride onlarla bir ekip oluşturma düşüncesi varmış. Ve elbette en güzel an çocukların yaşadığı mutluluk... Eser, "Çocuklar enstrümanları hayatlarında ilk kez görüyorlar. İlk kez dokunup, ilk kez çıkan sesi duyuyorlar. Gözlerinin içinden yaşadıkları sevinci görebiliyorum. Çok heyecanlanıyorlar. Hatta öyle güzel tepkiler veriyorlar ki videoya çekiyorum. Bir çocuk kemanı görüp 'Aa ne güzel davul!' demişti. Geleceğimden haberi olan küçük bir kız çocuğu ise heyecandan o gece uyuyamamış. En son gittiğim okulda çocuklardan biri 'Aferin öğretmenim, çok güzel çalıyorsunuz' dedi. Hem gülümsüyorum hem de yüreğim sızlıyor. Gittiğim her köye bir tohum bırakıyorum aslında. Onlar yetişip ağaç olacaklar" diyor. Köydeki çocuklar Mehmet Öğretmen'in resmini çizip, 'Öğretmenim sizi çok sevdik. Bir daha ne zaman geleceksiniz?' diye mektup göndermişler.