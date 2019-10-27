Mehmet Günay Eser “Meslek hayatım boyunca köylerde çalışmak istiyorum”

BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLÜYORLAR
Götürdüğü enstrümanlar arasında keman, ut, saz, bağlama, ney, davul, gitar, sipsi bulunuyor. Çocuklara sadece bu çalgı aletlerini tanıtmakla kalmayıp müzik eğitimi de veriyormuş. "Sabahın erken saatlerinde köy okuluna gidiyorum. İlk önce çocuklara iki saat temel müzik eğitimi verdikten sonra enstrümanları tanıtıp tarihçesini anlatıyorum. Sonra tek tek çalıyorum. Çaldığım her ezginin hikayesini ve Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi halk ozanlarımızı anlatıyorum. Daha sonra çocuklara, enstrümanları denemelerini söylüyorum.