Haberler Yaşam Mehmet Yalçınkaya'dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

Giriş Tarihi: 16.05.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:01

Mehmet Yalçınkaya'dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

Masterchef jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya hakkında programın yeni sezonunda olmayacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Üstelik yerine gelecek yeni jüri üyesinin de Arda Türkmen olduğu söylendi. Konuyla ilgili iki tarafta sessiz kalırken şef Mehmet Yalçınkaya sessizliğini bozdu. Instagram'da bir takipçisinin fotoğrafının altına yazdığı yoruma cevap veren Yalçınkaya, Masterchef kararını açık etti. Verdiği cevap sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak gündeme oturdu. Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi…