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Haberler Yaşam Mehmet Yalçınkaya'dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi
Giriş Tarihi: 16.05.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:01

Mehmet Yalçınkaya'dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

Masterchef jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya hakkında programın yeni sezonunda olmayacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Üstelik yerine gelecek yeni jüri üyesinin de Arda Türkmen olduğu söylendi. Konuyla ilgili iki tarafta sessiz kalırken şef Mehmet Yalçınkaya sessizliğini bozdu. Instagram'da bir takipçisinin fotoğrafının altına yazdığı yoruma cevap veren Yalçınkaya, Masterchef kararını açık etti. Verdiği cevap sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak gündeme oturdu. Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi…

Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

TV8 ekranlarının sezonlardır devam eden yemek yarışması Masterchef Türkiye yeni sezonuna girmeye hazırlanırken jüri üyeleri hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İlk sezonun ardından Hazer Amani'nin ayrılığı ardından şef Mehmet Yalçınkaya'nın da yarışmanın jürisinden çekileceği iddia edildi. Arda Türkmen'in kadroya dahil olacağı konusundaki haberlere Mehmet Yalçınkaya instagramda takipçisine verdiği cevapla son noktayı koydu. İşte Mehmet Yalçınkaya'dan Masterchef kararı…

Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

PARADA ANLAŞAMADILAR İDDİASI!

Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef yeni sezonda yer almayacağıyla ilgili iddialar bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Söylenenlere göre Yalçınkaya jüri arkadaşı Somer Sivrioğlu ile arasında bir eşitsizlik olmasından dolayı yarışmayı bıraktı.

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Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

Konuyla ilgili çıkan haberde Somer Şef'in dolarla maaş alması Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisine ve yapıma rest çekmesine neden olmuştu.

Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

ARDA TÜRKMEN YENİ JÜRİ ÜYESİ Mİ?

Çıkan haberlerin ardından Mehmet Yalçınkaya'nın sessizliği iddiaların doğru olabileceği yönündeki tahminleri güçlendirirken Arda Türkmen iddiası ortalığı tamamen karıştırdı.

Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef kararı! Takipçisinin mesajına bakın ne cevap verdi

Yine iddia edilen habere göre Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yerine Arda Türkmen getirilmişti. Ancak televizyonda başka bir kanalda program yapan ünlü şeften konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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