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Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Giriş Tarihi: 07.11.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 12:44
Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Van'da çok ender görülen askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Sphingidae (Mekik Kelebeği) bulundu.

Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Geçtiğimiz aylarda Manavgat ilçesinde görülen bu nadir görünen türlerden...

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Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Bir otelde çalışanların yakaladığı , Akdeniz Üniversitesi'ne teslim edilecek.

Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği kamuflaj desenleriyle oldukça dikkat çekici..

Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen ler olarak biliniyor.

Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. , narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.

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