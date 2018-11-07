Mekik kelebeğinin muhteşem renkleri

Van'da çok ender görülen askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Sphingidae (Mekik Kelebeği) bulundu. Geçtiğimiz aylarda Manavgat ilçesinde görülen bu kelebek nadir görünen türlerden... Bir otelde çalışanların yakaladığı kelebek, Akdeniz Üniversitesi'ne teslim edilecek. Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği kamuflaj desenleriyle oldukça dikkat çekici.. Mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor. Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.