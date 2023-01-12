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Haberler Yaşam Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:21

Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil (41), hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel (32) ile birleştirdi. Sade bir düğünle dünyaevine giren Yeşil ve Guriel, bir süreliğine Meksika'da yaşayacak. Guriel, Yüksekova'yı çok sevdiğini, en kısa zamanda eşinin memleketine dönüş yapacaklarını söyledi. İşte mutlu çiftin tanışma hikayeleri...

DHA
Meksika’dan Hakkari’ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...

Yüksekova'da yaşayan Menaf Yeşil, iş bulamayınca 20 yıl önce İstanbul'a yerleşti.

Meksika’dan Hakkari’ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...

Burada bir süre çeşitli işlerde çalışan Yeşil, daha sonra iç dekorasyona merak salıp, bu alanda ustalaşarak çalışmaya başladı.

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Meksika’dan Hakkari’ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...

Yeşil, 1 yıl önce de sosyal medyada alanıyla ilgili çizimler ve tasarımlar yaparak paylaşan Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel ile tanıştı.

Meksika’dan Hakkari’ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...

Yeşil, bir süre sonra Guriel'i İstanbul'a davet etti. Buluştukları İstanbul'da bir süre arkadaşlık yapan Yeşil ve Guriel, birbirlerine aşık olup evlenmeye karar verdi.

Meksika’dan Hakkari’ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...

Guriel, Menaf Yeşil'i ailesiyle tanıştırdıktan sonra annesi ile Türkiye'ye gelerek Yüksekova'da evlendi.

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