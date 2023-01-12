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Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
11:21
Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi! İşte böyle tanıştılar...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, 20 yıl önce İstanbul'a yerleşen iç dekorasyon ustası Menaf Yeşil (41), hayatını Meksikalı iç mimar Paola Uyagdalina Vıveros Guriel (32) ile birleştirdi. Sade bir düğünle dünyaevine giren Yeşil ve Guriel, bir süreliğine Meksika'da yaşayacak. Guriel, Yüksekova'yı çok sevdiğini, en kısa zamanda eşinin memleketine dönüş yapacaklarını söyledi. İşte mutlu çiftin tanışma hikayeleri...