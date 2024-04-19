Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZASINI ÇEKSİN"

Motosiklet sürücü Ziya Ö'nün komşu çocuğu olduğu öğrenilirken, Melek Karakaş'a karşı bir süredir duygusal his beslediği ancak Melek'in buna karşılık vermediği ileri sürüldü. Melek'in iki ablasından biri olan Sibel Kaya, "Benim sadece tek bir isteğim var. Kardeşimi toprağın altına verdikten sonra o motosiklet sürücüsü hayatına normal şekilde devam etmesin. Hatalı olan ve ölüme sebep olan o. Cezasını çeksin istiyorum. Normal şekilde yatağında uyumasını istemiyorum" dedi.