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Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
15:37
Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…
Melek Karakaş, daha 21 yaşındaydı. Komşusu Ziya Ö'nün kullandığı motosikletin karıştığı kazada ağır yaralandı. 5 gün boyunca hayatta kalmak için mücadele etti, ancak kurtarılamadı. Kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıkan Melek, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Annesi Viorica Cristina Karakaş ise kızıyla son konuşmasını SABAH'a anlattı: Anne içime doğdu…