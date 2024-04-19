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Haberler Yaşam Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:37

Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

Melek Karakaş, daha 21 yaşındaydı. Komşusu Ziya Ö'nün kullandığı motosikletin karıştığı kazada ağır yaralandı. 5 gün boyunca hayatta kalmak için mücadele etti, ancak kurtarılamadı. Kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıkan Melek, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Annesi Viorica Cristina Karakaş ise kızıyla son konuşmasını SABAH'a anlattı: Anne içime doğdu…

MUHARREM DOĞANTEZ
Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

Yalova- Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında 12 Nisan günü meydana gelen kazada, hayatında ilk kez, komşusu Ziya Ö'nün kullandığı motosiklete binen Melek Karakaş, meydana gelen kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Uludağ Üniversite Mimarlık Bölümü öğrencisi olan ve sınıf birincisi olan Melek Karakaş'ın kazadan sadece 3 gün önce hastaneye giderek organlarını bağışladığı ortaya çıkmıştı. Kızı Melek ile kaza günü sabahı kahvaltı yapan ve sohbet eden acılı anne Viorica Cristina Karakaş'ın SABAH'a anlattıkları ise yürekleri dağladı.

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Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

"İÇİME BİR HİS DOĞDU ANNE…"

Kazanın yaşandığı 12 Nisan sabahı Yalova'daki evlerinde kızı Melek ile kahvaltı yapan anne Viorica Cristina Karakaş, kızıyla son kahvaltısını ve son sohbetini anlattı. Cristina Karakaş, "O sabah kızıma kahvaltı hazırladım. Birlikte sofraya oturduk. Bir süre sonra bana, "Anne ben bir şey yaptım" dedi.

Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

"Ne yaptın anneciğim" dedim. "Ben birkaç gün önce organlarımı bağışladım anne" dedi. İyi yapmışsın anneciğim ama daha yaşın genç, erken bağışlamışsın dedim. "Anne, içime bir his doğdu, bir an kendimi kötü hissettim, gidip bağışta bulundum" dedi. Melek'in bu şekilde hissetmesine çok üzüldüm. Sonra ben işe gittim. Gün içinde Melek'i aramak istedim ama iş yerimde telefonla konuşmak yasak olduğu için arayamadım. Sonra da acı haberi aldık, yıkıldık" dedi.

Melek Karakaş’ın annesi SABAH’a konuştu: Anne içime doğdu…

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZASINI ÇEKSİN"

Motosiklet sürücü Ziya Ö'nün komşu çocuğu olduğu öğrenilirken, Melek Karakaş'a karşı bir süredir duygusal his beslediği ancak Melek'in buna karşılık vermediği ileri sürüldü. Melek'in iki ablasından biri olan Sibel Kaya, "Benim sadece tek bir isteğim var. Kardeşimi toprağın altına verdikten sonra o motosiklet sürücüsü hayatına normal şekilde devam etmesin. Hatalı olan ve ölüme sebep olan o. Cezasını çeksin istiyorum. Normal şekilde yatağında uyumasını istemiyorum" dedi.

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