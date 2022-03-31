Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 15:20

Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Asgari ücrete ek zam yapılması için beklentiler artarken "Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Bilindiği üzere; bu sene de memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre yılda iki defa zam yapılacak. Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi. Peki; Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak? İşte Memur ve emekli zammı son gelişmeler.

Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

Memur emekli maaşı için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatı için önemli düzenlemelerin hayata geçirilme takvimini paylaştı. Akbaşoğlu, dün yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi: "3600 göstergeyi temmuz ayına kadar çıkartacağız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama bu yıl içinde yapılacak. Asgari ücrete temmuz ayından sonra bakılır. Sözleşmeli personel de gündemde." Bu kapsamda; Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak? İşte Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu!

Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE, SÖZLEŞMELİYE KADRO, EYT VE ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Kamuoyunun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret 2022 için yeni düzeltme ve sözleşmeli personel ile ilgili çalışmalar başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatı için önemli düzenlemelerin hayata geçirilme takvimini paylaştı. Akbaşoğlu, dün yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi:

MİLYONLARA TEMMUZ UMUDU

"3600 göstergeyi temmuz ayına kadar çıkartacağız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama bu yıl içinde yapılacak. Asgari ücrete temmuz ayından sonra bakılır. Sözleşmeli personel de gündemde.

Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE TEMMUZ'DA YASALAŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, polis, öğretmen, hemşire ve imamlarla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığını belirterek, "Bu yılın ilk yarısına kadar inşallah 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenleme çıkacak" dedi.

Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR

Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ile beraber sözleşmeli personelin mali durumu ve sosyal haklarının da ele alınacağını kaydetti. Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının da kapsama alınması bekleniyor.

SON DAKİKA