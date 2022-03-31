Haberler Yaşam Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 31.03.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 15:20

Memur ve emekli zammı için Temmuz umudu! Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Asgari ücrete ek zam yapılması için beklentiler artarken "Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Bilindiği üzere; bu sene de memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre yılda iki defa zam yapılacak. Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi. Peki; Memur emekli maaş zammı ne zaman yapılacak ve ne kadar olacak? İşte Memur ve emekli zammı son gelişmeler.