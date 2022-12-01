MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı tahminleri ve hesaplamaları yılsonuna doğru hız kazandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşı 2023 ocak zammı yılın son 6 ayına ait enflasyon farkı ile belirlenecek. Bu kapsamda Kasım ve Aralık enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Kasım ayı verileri için sayılı günler kalırken memur maaş zammı 4 aylık verilere ve Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre hesaplandı. Bu yıl memur maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu biliniyor. Peki, Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur zammı hesaplama tablosu ve konu ile ilgili son gelişmeler.