Memur zammı son dakika 2023 haberleri: Temmuz zammı içini ilk ipuçları! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları netleştikten sonra 2023 Temmuz zammı ortaya çıkacak. Yılın 3. verisi olan Mart enflasyonu ile beraber memur zammı hesapları şekillenmeye başladı. Polis, doktor, hemşire, öğretmen, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ise bu noktada Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zam oranı için refah artışı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Öte yandan memura ek zam var mı, gelecek mi merak ediliyor. İşte, 2023 Temmuz memur zammı son dakika haberleri…