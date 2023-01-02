Memur zammı 2023 milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis gibi meslekleri icra eden vatandaşlar, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon verisinden çıkan farkla meslek meslek zamlı memur maaşı tablosu son şeklini alacak. Bu noktada yeni maaşlarını öğrenmek isteyenler, "2023 Ocak zammı ile en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden memur zam oranı toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi ile de değerlendiriliyor. İşte Ocak 2023 Memur zammı hesaplama tablosu ve yeni maaşlarla ilgili tahminler…