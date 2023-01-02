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Haberler Yaşam Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:28

Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. Bekçi, öğretmen, hemşire, polis gibi meslekleri icra eden vatandaşlar, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon verisinden çıkan farkla meslek meslek zamlı memur maaşı tablosu son şeklini alacak. Bu noktada yeni maaşlarını öğrenmek isteyenler, "2023 Ocak zammı ile en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden memur zam oranı toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi ile de değerlendiriliyor. İşte Ocak 2023 Memur zammı hesaplama tablosu ve yeni maaşlarla ilgili tahminler…

Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?

Memur zammı için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Polis, bekçi, hemşire, öğretmen başta olmak üzere tüm memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları 3 Ocak 2023 tarihinde netlik kazanacak. Bu kapsamda 2023 memur zammı için milyonlarca kişi, "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon farkı ile hesaplanan memur zam oranı için Aralık verisi belirleyici olacak. Memur ve memur emeklileri zamlı maaş tablosu tahminleri ve beklentileri için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaş artışları ile ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

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Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

Memur zammı için kritik haftaya girildi! Öğretmen, polis, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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