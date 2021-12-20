Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Milyonlarca kamu çalışanı memur zammı son dakika haberleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklanmıştı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi. Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar? İşte son bilgiler…