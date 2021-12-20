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Haberler Yaşam Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 20:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 21:04

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Milyonlarca kamu çalışanı memur zammı son dakika haberleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklanmıştı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi. Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar? İşte son bilgiler…

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

Memur zammı ne kadar olacak, memur maaş zammı kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti ve konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi. Peki Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar?

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

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Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

2- Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

3 - Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek

MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor. Tüm bu zamların kesin rakamları bu çalışmaların tamamlanması sonrasında orta

Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?
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Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük ve en yüksek 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, açıklandı mı?
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