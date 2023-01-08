Memur maaşı zammı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile emekli ve memurlara yapılan zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu. 2023 Ocak zammı sonrası yeni maaşlarını hesaplamak isteyen milyonlarca memur ve memur emeklisi arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? Maaşı 9.707, 11.828, 12.276, 18.853 olan memurların yeni maaşı kaç TL oldu? İşte 2023 Yeni memur zammı tablosu ile güncel maaşlar…