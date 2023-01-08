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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 10:22

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaşı 2023 Ocak zammı geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyuruldu. Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamlarına göre memur zammı yüzde 16,47 olarak hesaplanmıştı. Ek zam ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı. Yüzde 30 olarak uygulanan zam sonrası en düşük maaş 11 bin 848 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken genel müdür, şube müdürü, kaymakam, başkomiser, hemşire, polis, öğretmen, teknisyen gibi meslekleri icra edenler yeni zamlı tutarları öğrenmek için "2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Ocak 2023 yeni memur zammı maaş tablosu...

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaşı zammı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile emekli ve memurlara yapılan zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu. 2023 Ocak zammı sonrası yeni maaşlarını hesaplamak isteyen milyonlarca memur ve memur emeklisi arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? Maaşı 9.707, 11.828, 12.276, 18.853 olan memurların yeni maaşı kaç TL oldu? İşte 2023 Yeni memur zammı tablosu ile güncel maaşlar…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük memur maaşı tutarı da 11.848 TL oldu. İşte tüm detaylar;

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI ARTIRILDI!

Erdoğan, emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili elini bir kez daha taşın altına koydu. Erdoğan, biraz daha fedakarlık yapılmasını sağlayarak emekli ve memur maaşı zam oranını artırdı.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU

Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yüzde 25 zam oranı sonrası 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, bugün en düşük emekli maaşı zam oranını yüzde 58 olarak duyurdu. Böylece en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL oldu.

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