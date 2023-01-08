Memur maaşı 2023 Ocak zammı geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyuruldu. Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamlarına göre memur zammı yüzde 16,47 olarak hesaplanmıştı. Ek zam ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı. Yüzde 30 olarak uygulanan zam sonrası en düşük maaş 11 bin 848 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken genel müdür, şube müdürü, kaymakam, başkomiser, hemşire, polis, öğretmen, teknisyen gibi meslekleri icra edenler yeni zamlı tutarları öğrenmek için "2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Ocak 2023 yeni memur zammı maaş tablosu...