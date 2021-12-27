Yeni seneye kısa süre kala milyonların gündeminde yer alan bir konu da 2022 memur zammı oldu. Tarihi seviyedeki zamlarla beraber ek zam konusu milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünü Bakanlığa çevrilmesine neden oldu. 2022 yılına ilişkin 6. Dönem toplu sözleşme ve zam görüşmeleri bilindiği üzere Ağustos ayında yapılmış ve karara varılmıştı. Vatandaşlar "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" sorularına son dönemde güncel yanıtı arıyor. İşte merakla beklenen 2022 memur maaş zam zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...