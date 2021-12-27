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Haberler Yaşam Memur zammında yeni gündem "ek zam" 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 21:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 21:08

Memur zammında yeni gündem "ek zam" 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

Yeni seneye kısa süre kala milyonların gündeminde yer alan bir konu da 2022 memur zammı oldu. Tarihi seviyedeki zamlarla beraber ek zam konusu milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünü Bakanlığa çevrilmesine neden oldu. 2022 yılına ilişkin 6. Dönem toplu sözleşme ve zam görüşmeleri bilindiği üzere Ağustos ayında yapılmış ve karara varılmıştı. Vatandaşlar "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" sorularına son dönemde güncel yanıtı arıyor. İşte merakla beklenen 2022 memur maaş zam zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Memur zammında yeni gündem ek zam 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur maaşları ve emekli maaşları için zam kararının açıklanacağı tarihi geçtiğimiz günlerde müjdelemişti. Ocak enflasyon oranı için bekleyiş sürerken gündeme "Memur zammı belli oldu mu, ne kadar ve kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memuru ve memur emeklisini koruma talimatı üzerine, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı zamlarda büyük rol oynayacak. Peki, 2022 memur maaş zammı ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak, ek zam var mı? İşte detaylar...

Memur zammında yeni gündem ek zam 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın Aralık enflasyonu yüzde 2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak.

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Memur zammında yeni gündem ek zam 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Memura yönelik sosyal refah düzenlemesinin de seyyanen veya yüzde 5 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Memur zammında yeni gündem ek zam 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

SON DAKİKA | EK FARKLA ZAM ALINACAK

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek.

Memur zammında yeni gündem ek zam 2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

SON DAKİKA