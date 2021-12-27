Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur maaşları ve emekli maaşları için zam kararının açıklanacağı tarihi geçtiğimiz günlerde müjdelemişti. Ocak enflasyon oranı için bekleyiş sürerken gündeme "Memur zammı belli oldu mu, ne kadar ve kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memuru ve memur emeklisini koruma talimatı üzerine, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı zamlarda büyük rol oynayacak. Peki, 2022 memur maaş zammı ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak, ek zam var mı? İşte detaylar...