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'nda hafta sonu yoğunluğu

'de bulunan 'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Rüzgârlı havaya rağmen plajı dolduranların oluşturduğu yoğunluk havadan fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 16:49
Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

'de bulunan 'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da rüzgârlı havaya rağmen vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti.

Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

VATANDAŞLARIN BAZILARI KURALLARA UYARKEN KİMİLERİ ALDIRIŞ ETMEDİ

Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.

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Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
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Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
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