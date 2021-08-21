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Haberler Yaşam Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!
Giriş Tarihi: 21.08.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 16:45

Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!

Otomotiv devleri yeni araçlarını tanıtmaya, hatta bazılarını piyasaya sürmeye hazırlanırken, diğer yandan da eski bazı modellerinin fişini çekmeye karar verdi. Yeni arabalar, eski araçların yerlerine geçecek. Peki Mercedes, BMW, Ford, Honda, Alfa Romeo, Toyota ve birçok markanın üretimini sonlandırdığı modeller nedir? Hangi araçlar artık üretilmeyecek? İşte fişi çekilen o otomobiller...

Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!

Elektrikli araç piyasası yükselişte. Otomobil üreticileri de gelecek planlarını buna göre yaptılar ve büyük bir dönüşüm içinde girdiler. Önümüzdeki yıllarda kademeli olarak benzili ve dizel araçlar kaldırılacak ve yerlerine tamamen elektrikli araçlar geçecek. Tabii ki bunun gerçekleşmesine daha vakit var. Mesela Volvo yaptığı açıklamada, 2030'dan itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Diğer yandan birçok marka yeni modellerini satışa çıkardı. Bu yeni araçlarla birlikte bazı eski modellerin de fişleri çekildi. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi.

Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!

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Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!

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