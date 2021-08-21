Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!

Elektrikli araç piyasası yükselişte. Otomobil üreticileri de gelecek planlarını buna göre yaptılar ve büyük bir dönüşüm içinde girdiler. Önümüzdeki yıllarda kademeli olarak benzili ve dizel araçlar kaldırılacak ve yerlerine tamamen elektrikli araçlar geçecek. Tabii ki bunun gerçekleşmesine daha vakit var. Mesela Volvo yaptığı açıklamada, 2030'dan itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Diğer yandan birçok marka yeni modellerini satışa çıkardı. Bu yeni araçlarla birlikte bazı eski modellerin de fişleri çekildi. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi.