HaberlerYaşamMercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!
Giriş Tarihi: 21.08.2021 16:41Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 16:45
Mercedes, BMW, Ford, Honda ve birçok marka karar verdi! Bu otomobillerin fişleri çekildi, bir daha üretilmeyecekler!
Otomotiv devleri yeni araçlarını tanıtmaya, hatta bazılarını piyasaya sürmeye hazırlanırken, diğer yandan da eski bazı modellerinin fişini çekmeye karar verdi. Yeni arabalar, eski araçların yerlerine geçecek. Peki Mercedes, BMW, Ford, Honda, Alfa Romeo, Toyota ve birçok markanın üretimini sonlandırdığı modeller nedir? Hangi araçlar artık üretilmeyecek? İşte fişi çekilen o otomobiller...