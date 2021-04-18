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Haberler Yaşam Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 13:19

, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

son zamanlarda gündemin en çok konuşulan otomobil markası oldu. Kısa süre önce 2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı. Önümüzdeki aylarda devinden daha fazla elektrikli araç tanıtımı göreceğiz. Mercedes'in diğer yandan eski otomobilleri de ilgiyi üstüne çekiyor. Hatta bazı eski kasa Mercedes'leri farklı modellere çeviren kişiler olabiliyor. Bir Mercedes fanatiğin yaptığıyla gündeme geldi. 'da yaşayan Belyakov isimli kişi tam bir Mercedes fanatiği. Makine mühendisi olan Belyakov, bir süreden beridir Mercedes arabasını yenilemek istiyordu ve aklında ise arazi koşullarına dayanabilecek bir canavar vardı. Mercedes'te böyle bir araç olup olmadığına baktı, ancak istediği modeli bulamadı. Fanı olduğu üreticiden de vazgeçemiyordu ve bu yüzden çılgın bir işe girişti. Eski arabasını yenileme işini daha da ileri götürdü. Aylar süren çalışmalar sonucunda otomobilini istediği canavara dönüştürdü.

Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

Bazı kişiler sahibi oldukları eski arabalarını yenileyip, muhteşem bir değişime imza atabiliyor. Hatta bu işi ileri götürüp, eski arabasını farklı bir modele bile çevirenler var. Makine mühendisi Belyakov işte böyle bir projeye imza attı. Aklında her türlü arazi koşullarında kullanabileceği bir model vardı. Ancak Belyakov istediği aracı bulamayınca kendi arabasını canavara dönüştürmeye karar verdi.

Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

Belyakov'un projesi sonucunda yepyeni bir model ortaya çıktı.

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Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

Mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

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