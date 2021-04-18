HaberlerYaşamMercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 13:17Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 13:19
Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!
Mercedes son zamanlarda gündemin en çok konuşulan otomobil markası oldu. Kısa süre önce 2022 Mercedes-Benz EQS tanıtıldı. Önümüzdeki aylarda Alman devinden daha fazla elektrikli araç tanıtımı göreceğiz. Mercedes'in diğer yandan eski otomobilleri de ilgiyi üstüne çekiyor. Hatta bazı eski kasa Mercedes'leri farklı modellere çeviren kişiler olabiliyor. Bir Mercedes fanatiğin yaptığıyla gündeme geldi. Rusya'da yaşayan Ilya Belyakov isimli kişi tam bir Mercedes fanatiği. Makine mühendisi olan Belyakov, bir süreden beridir Mercedes arabasını yenilemek istiyordu ve aklında ise arazi koşullarına dayanabilecek bir canavar vardı. Mercedes'te böyle bir araç olup olmadığına baktı, ancak istediği modeli bulamadı. Fanı olduğu üreticiden de vazgeçemiyordu ve bu yüzden çılgın bir işe girişti. Eski arabasını yenileme işini daha da ileri götürdü. Aylar süren çalışmalar sonucunda otomobilini istediği canavara dönüştürdü.