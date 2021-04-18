Mercedes, Mercedes olalı böyle bir model üretmedi! Dünyada başka bir eşi daha yok!

Bazı kişiler sahibi oldukları eski arabalarını yenileyip, muhteşem bir değişime imza atabiliyor. Hatta bu işi ileri götürüp, eski arabasını farklı bir modele bile çevirenler var. Makine mühendisi Ilya Belyakov işte böyle bir projeye imza attı. Aklında her türlü arazi koşullarında kullanabileceği bir model vardı. Ancak Belyakov istediği aracı bulamayınca kendi arabasını canavara dönüştürmeye karar verdi.