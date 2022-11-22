Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:33

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı için gözler bu hafta yapılacak PPK toplantı tarihine çevrildi. Özellikle piyasaları yakından takip eden kişiler haftanın başından itibaren "Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Karar, her ay olduğu gibi toplantıyla aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, Kasım 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu? İşte detaylar.