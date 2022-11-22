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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:33

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı için gözler bu hafta yapılacak PPK toplantı tarihine çevrildi. Özellikle piyasaları yakından takip eden kişiler haftanın başından itibaren "Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Karar, her ay olduğu gibi toplantıyla aynı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, Kasım 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu? İşte detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu, politika faizini geçtiğimiz Ekim ayında 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. Bu kapsamda "Kasım 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası son kararıyla beraber ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti…

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

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Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Ekonomide heyecanla beklenen karar saat 14.00'de açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

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Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak! 2022 Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, beklenti anketi sonuçları ne oldu?

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