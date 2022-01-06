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Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:25

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 PPK Toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Ocak ayının ilk haftasında Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili sorgulamalar gündeme geliyor. Aralık ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 14'de düşüren Merkez Bankası Ocak ayında açıklayacağı faiz kararı ile piyasalara yön verecek. Her ayın belli tarihlerinde PPK toplantısı sonucunda açıklanan faiz kararı merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 PPK Toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte yanıtı…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 PPK Toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı için binlerce kişi geri sayıma geçti. Ekonomistlerin ekonomistler politika faizinin 100 baz puan indirerek yüzde 14'de düşüren tahmin ederken gözler yılın son Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 PPK Toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 PPK Toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 PPK Toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

2022 YILI PARA VE KUR POLİTİKASININ TEMEL ÇERÇEVESİ

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

2. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

3. TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

4. TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

5. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

6. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

7. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

8. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

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