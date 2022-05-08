Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 MB Mayıs ayı faiz kararı hangi gün ve ayın kaçında belli olacak, toplantı ne zaman?

Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 09:35

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 MB Mayıs ayı faiz kararı hangi gün ve ayın kaçında belli olacak, toplantı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ve toplantıya ilişkin sonuçlar, FED faiz kararının açıklanmasının ardından merak ediliyor. TCMB 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiği 4 toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirime gitmişti. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuyla bu ayki faiz kararı merak konusu oldu. Nisan ayında faizleri yüzde 14'te sabit tutan Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı için açıklamalar takip ediliyor. 2022 MB Mayıs ayı faiz kararı hangi gün ve ayın kaçında belli olacak, toplantı ne zaman? İşte Mayıs ayı TCMB PPK toplantısı tarihi…